Verónica nunca ha tenido hijos pero sabe perfectamente lo que significa ser madre. En 2010 asesinaron a su hermana y desde entonces se ha hecho cargo de sus dos sobrinos menores, a quienes ha criado como si fueran sus hijos. Como quería protegerlos, admite que no fue nada fácil contarles que fue su propio padre quien mató a su madre después de que esta le comunicara que ya no quería vivir más con él. “Tardé años en contárselo, hasta que la psicóloga me dijo que era mejor que lo hiciera yo antes de que se enteraran por otra persona”, explica