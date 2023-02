Creo que el desastre tránsfobo del 'Seinfeld' infinito de Twitch debería alertarnos sobre el peligro del contenido creado por una Inteligencia Artificial

Publicado hace 27 minutos por francesc1 a espinof.com

Los más agoreros (o esperanzados, según como se mire) creen que dentro de veinte años la creatividad humana se verá abocada a no existir. En su lugar, la inteligencia artificial será capaz de darnos series, películas, libros o videojuegos únicos y adaptados a cada persona que vayan en función de lo que queramos ver. Es más: que podrá modificarse para hacer nuestros anhelos más profundos realidad. Esto no es ciencia ficción ni se me ha ido la cabeza: es la realidad futura. Una que, como sociedad, debemos decidir si ha llegado para quedarse o ser