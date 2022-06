Corrupción privada y otras historias (Roger Senserrich)

Publicado hace 1 hora por ccguy a 4freedoms.substack.com

La dimisión de John Allen, presidente de la Brookings Institution desde el 2017, no ha recibido la atención que se merece. Empecemos por Brookings, una de las instituciones más respetadas y conocidas en el mundillo de los think tank en Washington. Fundado en 1916 bajo el nombre de Institute for Goverment Research por un tal Robert S. Brookings (un millonario que hizo su fortuna vendiendo objetos de madera), Brookings quería hacer eso tan americano de mejorar el país a base de ciencia, donando dinero a su universidad (...)