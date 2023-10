Publicado hace 1 hora por Fedorito a as.com

“Contar mi historia ha sido difícil. He pensado mucho en si debería hacerlo o no, pero creo que todas las mujeres se merecen ser cuidadas y respetadas”, escribe Marta Corredera (Tarrasa, 1991) en su perfil oficial de X, red social antes denominada Twitter, después de contar en El Periódico cómo vivió la maternidad como futbolista de la Liga F y el Real Madrid. La defensa catalana, que anunció su embarazo en enero de 2022, no pudo volver a jugar por las secuelas sufridas y se despidió del club blanco el 30 de junio de este 2023