Según ha informado esta semana el diario The Sun , mantener con vida al ex piloto tiene un coste de siete millones de euros anuales. Para asumir estas cifras, la mujer del ex piloto, Corinna, ha decidido vender una gran parte de su patrimonio, que incluye varias mansiones, un jet privado y hasta los relojes de lujo de los que era tan aficionado su marido.