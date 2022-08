La conversación previa de la maquinista del tren de Bejís y los trabajadores de Adif demuestra que desconocían la cercanía del fuego

Publicado hace 39 minutos por Nadaquever a lasexta.com

Fue la maquinista quien realizó la llamada al encontrarse con una fuerte lluvia de cenizas, pero nadie había dado la voz de alarma previamente. "El regional que bajó hace una hora y media o así me dijo que no había nada, solo humo", explicaba la maquinista, que recibió la siguiente respuesta por parte del controlador: "Tú de todas formas, cualquier cosa, pues me llamas, te pones en contacto, te paras o lo que sea. En principio a nosotros no nos han avisado ni Protección Civil, ni nadie de Bomberos, ni nadie de que [el incendio] afecte a la vía"