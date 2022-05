Publicado hace 12 minutos por Sergio_ftv a cadenaser.com

"De las víctimas del terrorismo no sabemos nada. El 99,9% de las víctimas son totalmente anónimas y la mayoría no están asociadas. Yo, probablemente, soy la persona que mejor conozco a las víctimas y personalmente conozco a un 2%. Por eso me da tanta rabia cuando oyes a políticos con esa banalidad y con esa desvergüenza erigirse en representantes de todos. ¿Y cómo tenemos que sentirnos? Para mí es indecente. No puedo soportarlo".