El Constitucional valida (otra vez) que se graven en el IRPF rentas ficticias

Creo que todos razonablemente podemos convenir en que el tributar por rentas ficticias atenta contra el principio de capacidad económica y el de no confiscatoriedad previsto en la Constitución por gravar unas rentas que, en realidad, no existen, por mucho que opine lo contrario nuestro Tribunal Constitucional. ¿Esto es así en toda España? No, el País Vasco se resiste a eliminar estos coeficientes de actualización. Todos los contribuyentes somos iguales, pero algunos (los vascos) son más iguales que los demás.