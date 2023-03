Congresista norteamericana que asegura ser "una pequeña fracción de ashkenazí" es nieta de un nazi

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a agenciaajn.com

La congresista republicana de Florida Anna Paulina Luna fue denunciada por mentir sobre su herencia judía en una entrevista de noviembre de 2022. No solo es casi seguro que Luna no es judía, sino que, según varios miembros de la familia, informa The Washington Post, el abuelo paterno de Luna, Heinrich Mayerhofer, quien murió en 2003, sirvió en las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi cuando era un adolescente, en la década de 1940. «Fui criada como ‘judía mesiánica’ por mi padre», dijo Luna a Jewish Insider