Condenados a tres años de prisión dos policías por el homicidio de una mujer en El Regato

niusdiario.es

No ingresarán en prisión pero han sido inhabilitados tres años y 18 meses, respectivamente. Dos agentes de la Policía Municipal de Portugalete han sido condenados, respectivamente, a dos años y nueve meses de cárcel como autores de una imprudencia profesional grave con uso de arma de fuego. Durante el tiroteo ocurrido en El Regato, murió una mujer y resultó herido grave su novio. No entrarán en prisión por no tener antecedentes penales.