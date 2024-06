Publicado hace 57 minutos por plutanasio a abc.es

Para evitar que su hija contara lo sucedido, el acusado le dijo que si su madre se enteraba «destrozaría la familia, razón por la que la menor guardó silencio durante años». Además, «prevaliéndose de la influencia que ejercía por ser su padre, le decía que estaba enamorado de ella, que ya no quería a su madre y que la consideraba a ella su pareja, que todo lo hacía por ella». Esto generaba en la menor «un sentimiento de culpa y la falsa creencia de que debía guardar silencio para no causar dolor a su madre y no destrozar su familia»