lavozdegalicia.es

El reportaje cuenta la historia de Fina, una anciana con poca movilidad y casi ciega que necesita un ascensor para entrar en su casa. Sus peticiones vinieron denegadas por un problema con el propietario de su edificio y una deuda que tiene con la Xunta en otros bloques a: "A débeda non corresponde cos dous pisos que teñen no noso so bloque, senón que é por outros que teñen pola cidade. Pero como pertencen ao mesmo dono non nola conceden"