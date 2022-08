La Comunidad de Madrid asegura que "no puede prohibir" el evento 'cripto': "Apelaría a la ilegalidad"

Publicado hace 37 minutos por nereira a elmundo.es

Enrique López, ha aclarado ante los periodistas que el Gobierno regional no tiene competencias en el evento 'cripto'. "Ante una actividad que no estando regulada no está prohibida, la Comunidad de Madrid no puede prohibir la celebración de este acto."Quien tiene la responsabilidad individual de controlar posibles situaciones de ilegalidad o actividades relacionadas (...) es el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Valores y el Banco de España. Son autoridades económicas que tienen que velar por el buen funcionamiento del mercado"