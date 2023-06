La comunidad gitana "desterra" de Badalona a tres de los menores que violaron a una niña en el Màgic [CAT]

Publicado hace 11 minutos por Se_armó_la_gorda a rac1.cat

El diario habla con Manuel Cortés, la autoridad de la comunidad gitana de Sant Roc, quien asegura que el hecho de que se queden sin amigos y sin su entorno puede hacer que recapaciten. "No tenemos prisiones, pero sí el destierro. No puedo sacarlos de la escuela, pero cuando acaben las clases se marchan con una tía a Tarragona. No quiero verlos por el barrio". Cortés cree que es un castigo ejemplar y que en septiembre volverán mucho más centrados. "Que te echen de tu barrio y que te alejen de la familia es lo peor que le puedes hacer a un gitano