Se compra un Mercedes eléctrico para el pueblo y lo tiene que cargar con un generador de gasolina

Publicado hace 1 hora por Javier_Lothbrok a chasiscero.com

España no está preparada para el coche eléctrico. Al menos no la España rural. Lo que le ha ocurrido a este propietario de un Mercedes-Benz EQS SUV es una prueba de ello. El dueño de este coche se lo compró para que le diera servicio en “el medio rural”, vamos, en el pueblo. Sin embargo, las consecuencias fueron nefastas. No solo fue imposible establecer un punto de carga en su vivienda, sino que al final se vio obligado a tirar de un generador de gasolina de 5.000 vatios para poder cargar este coche.