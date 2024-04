Publicado hace 9 horas por Hombre_de_Estado a internationalpress.jp

Toko Kaiun Corporation, naviera de Kobe, permite romances entre sus trabajadores, pero no en cualquier lugar: en las oficinas, sí; en los barcos, no. No valen romances clandestinos: los trabajadores que inician una relación deben informar a la empresa. Asegura que hará los ajustes necesarios para que las vacaciones de ambos coincidan. Al comenzar a contratar a mujeres en su tripulación surgieron romances a bordo. Pero aquellos con parejas en tierra se quejaban: “Es injusto soportar estar separados solo para que otros entablen romances a bordo".