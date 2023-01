Cómo una taza de café puede arruinar una entrevista de trabajo

Publicado hace 1 hora por ChanVader a abc.es

«Siempre me llevo al candidato a dar una vuelta por la oficina y pasamos por la cocina, donde me las ingenios para acabar llevándonos una bebida. Entonces me lo llevo de vuelta y tenemos nuestra entrevista, y una de las cosas que busco siempre al final de la misma es, ¿la persona que hace la entrevista lleva esa taza vacía a la cocina?», contaba Trent Innes, uno de los responsables de Xero Australia.