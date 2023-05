Cómo sacan el dinero de las empresas y el cuento de que “no hay dinero”.

Publicado hace 8 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

En Laboro hemos explicado varias veces que el dinero de la empresa no es el dinero del empresario, a no ser que opere solo como autónomo sin empresa, no como autónomo societario. La gran mayoría de trabajadores no estáis contratados por empresarios autónomos directamente (personas físicas), sino por empresas (personas jurídicas) o sociedades que han constituido los empresarios autónomos. Por eso, los trabajadores debéis conocer las formas que suelen usar los empresarios para sacar el dinero de sus empresas, es decir para (...)