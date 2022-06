Cómo saber nuestra posición en el monte si necesitamos ayuda y no hay cobertura

Publicado hace 26 minutos por ktt a heraldo.es

Lo primero que hay que hacer es variar la posición, hasta que el teléfono móvil entre en cobertura de cualquier compañía, que permita hacer una llamada al número de emergencias, el 112. En primer lugar hay que abrir Google Maps, y al no tener cobertura de datos, no se cargará el mapa de la zona, pero nuestra posición teórica aparecerá marcada por un círculo gris, ya que no estamos al alcance de ningún repetidor.