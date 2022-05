¿Cómo reconocer a un estafador de Tinder? Por qué caer en el engaño es más fácil de lo que crees

Publicado hace 44 minutos por POxtre a elconfidencial.com

Ingenuas, tontas, imprudentes, desesperadas, cazafortunas. Muchos de los comentarios recogidos en las redes descalificaban y menospreciaban a las mujeres engaladas. Y en el 78% de los casos, quienes se posicionaban a favor del estafador eran hombres. "La verdad es que no pude dar crédito ante estos primeros resultados. Sabía que la sociedad culpabilizaba a las víctimas en muchos casos, pero que los % estuvieran tan igualados es en realidad alarmante" "No me imagino unos % de posicionamiento así en ningún otro tipo de crimen".