Cómo las noches tropicales perjudican nuestra salud y afectan más a las personas con menos ingresos

La crisis climática está detrás de este aumento de las temperaturas mínimas con efectos nocivos en la salud. No obstante, su huella en las personas depende de muchos factores, entre ellos la renta. Aurelio Tobías es claro al respecto: “Las clases más pobres son a las que más les afectan las temperaturas altas. En Barcelona se ha estudiado que los problemas ambientales atañen sobre todo a barrios de menor renta: los edificios no están adaptados para estas temperaturas y no hay estructura urbana que permita que se refresque el aire”.