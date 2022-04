Cómo (no) se aprende a dar clase

Publicado hace 9 minutos por chisqueiro a xarxatic.com

Mejorar la formación inicial del profesorado es clave. Y esa mejora se realiza desde los centros educativos. Con docentes que permitan entrar en sus aulas y que permitan que esos compañeros (o futuros compañeros) aprendan de ellos. No se necesita a un maestro de Primaria o pedagogo para que te diga cómo dar Tecnología. Necesito a un experto en Tecnología, que sepa de didáctica y tenga experiencia en su impartición, para que me explique cómo puedo mejorar dando mi asignatura porque, mi asignatura no la va a mejorar gente que no sepa de la misma.