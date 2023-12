Publicado hace 1 hora por cocolisto a motor.elpais.com

En Francia se utiliza un tipo de radares que obliga a los conductores a prestar siempre atención a los límites de velocidad. Se trata de los radares autónomos. Y no es que puedan funcionar de manera automática, sino que cambian su ubicación y se mueven solos. Así, los conductores no bajan la guardia y no se confían, por lo que acaban manteniendo siempre la velocidad legal. Este tipo de radares se utilizan en Francia desde hace un tiempo y los datos corroboran su eficacia. En 2021, cada dispositivo triplicó las multas de los radares fijos...