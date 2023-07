¿Cómo Feijóo ha podido ganar tantas veces en Galicia?

Publicado hace 45 minutos por tiopio a opinionyargumento.wordpress.com

Lo veía con cierta distancia y no menos curiosidad. Él gobernaba en Galicia. Ganaba una y otra vez con mayorías absolutas, la última en 2020 donde su personalismo llegó a tal punto que el logotipo del PP no aparecía por ningún lado, sólo aparecía su nombre ocupándolo todo. Me pregunté entonces y sigo preguntándomelo si eso puede considerarse ‘narcisismo’ o se avergonzaba de un partido que, en esas fechas, a nivel nacional, estaba en horas bajas.La llegada de Feijóo a la política no se entendería sin su mentor político José Manuel Romay Beccaría