"Es como comerse un bocadillo de mierda". Guillermo del Toro critica con dureza la industria del cine y anuncia sus planes de futuro

Publicado hace 9 minutos por The_Ignorator a espinof.com

En el marco del festival de Annecy, el cineasta mexicano ha desvelado que cinco de sus proyectos recientes han sido rechazados por diferentes compañías en los últimos dos meses, y no ha dudado en criticar a la industria; etiquetándola como "una máquina de producir mierda y destruir tu arte". Así lo explicó,[...]"Aún me dicen que no. En los últimos dos meses, dijeron que no a cinco de mis proyectos. Así que no desaparece. Hacer películas es como comerse un bocadillo de mierda. Siempre hay mierda, solo que a veces te dan un poco más de pan".