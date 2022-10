Cómo cobrar más y cobrar antes

Publicado hace 18 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Estamos en tiempos en los que a los trabajadores os están cobrando mucho más por todo, especialmente por todo lo que no podéis evitar pagar, como la electricidad, el gas, la gasolina, la hipoteca… Pues a lo mejor es necesario decir o recordar que quien no llora no mama y que solo vosotros podéis conseguir compensar este aumento de vuestros gastos con un aumento de vuestros ingresos por salarios. No se trata de que solo vosotros podéis conseguirlo, sino que también se trata de que solo vosotros sois los responsables de (...)