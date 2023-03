El Comité de Investigación de Rusia identificará a los jueces detrás de la "ilegal orden de arresto" de Putin

Publicado hace 1 hora por FatherKarras a actualidad.rt.com

La vocera precisó que "Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo", ni coopera con este organismo."Consideramos que la misma formulación del caso es escandalosa e inaceptable. Rusia, al igual que varios países como EEUU, no reconoce la jurisdicción de este tribunal, y para Moscú cualquier decisión de este tipo desde el punto de vista legal es insignificante", señaló por su parte el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.