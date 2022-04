Los comisionistas vendieron al Ayuntamiento por dos dólares guantes que costaban ocho céntimos en el supermercado

Publicado hace 2 horas por candonga1 a eldiario.es

Conseguir mascarillas o guantes en las primeras semanas de la pandemia no era una tarea sencilla. No lo era para los ciudadanos que iban a las tiendas y no lo era tampoco para las administraciones públicas que acudían a ciegas a un mercado internacional salvaje. En ese maremágnum de contratos, proveedores y mercados persas, dos empresarios acudieron al Ayuntamiento de Madrid y prometieron que estaban allí para ayudar a pelear contra la pandemia y traer material sanitario desde China para proteger al personal municipal.