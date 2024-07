Publicado hace 51 minutos por Juanro49 a digital-strategy.ec.europa.eu

La Comisión considera que el modelo de publicidad de pago o consentimiento de Meta no se ajusta a la DMA, ya que no cumple los requisitos necesarios establecidos en el artículo 5(2). En particular, el modelo de Meta: No permite a los usuarios optar por un servicio que utiliza menos de sus datos personales, pero es equivalente al servicio basado en anuncios personalizados. No permite a los usuarios ejercer su derecho a consentir libremente la combinación de sus datos personales.