Los colegios concertados de Madrid lideran en tasa de exclusión del alumnado

"Les excluyen de actividades que los niños y niñas realizan porque no han pagado”, [...], estas actividades, bajo el camuflaje de otros nombres, esconden materias curriculares como inglés o psicomotricidad. “A algunos les meten en un aula solos y llaman a la familia para que vengan a buscarles. Ejercen esta presión hacia los niños y niñas y lo que consiguen es que la familia les cambie de centro". La mayoría de las familias no saben que no tienen por qué pagar estas cuotas, porque en ningún momento se les comunica que es una cuota voluntaria.