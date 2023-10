Un colegio concertado de Madrid obliga a pagar 1.200 euros a sus alumnos por usar un ordenador portátil de gama baja

Publicado hace 2 horas por blodhemn a eldiario.es

El contrato compromete a las familias a pagar cuotas mensuales de 30 € durante cuatro años. La dirección no permite a los niños llevar sus propios equipos de casa y solo pueden usar "papel y bolígrafo" si no quieren abonar el importe del dispositivo, un Acer TravelMate B5 14 (precio oficial desde 399 €). Algo que sumar a la “aportación voluntaria” que cobra este centro concertado. “Dicen que no es obligatorio llevarlo, pero todos estarán trabajando con el ordenador menos los que no paguen, aunque ya tengan uno en casa no les dejan llevarlo”.