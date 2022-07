Si los coches eléctricos no bajan de precio, el mercado colapsará

Publicado hace 51 minutos por nemeo a espirituracer.com

Según informa Bloomberg, si los precios de los coches eléctricos no bajan, el mercado colapsará. Muchos usuarios no pueden acceder a un coche eléctrico por su alto precio y aunque todavía pueden optar a un coche con motor de combustión, se trata de una opción que cada día verá reducida su gama. Ford es un claro ejemplo de lo que está ocurriendo con los precios de los coches. Las materias primas han subido de precio tanto, que tras un año en el mercado y con unas ventas salvajes, el Ford Mustang Mach-E no es rentable.