Un coche cae al mar en el muelle de Camariñas

El vehículo impactó primero en un barco y, después, se hundió en cuestión de segundos. Fue un Seat, y la embarcación afectada se trata del cerquero Pedra do Mar, de madera y casi 20 metros de eslora. La buena noticia es que no hubo que lamentar daños personales. Incluso el pesquero, que se preparaba para salir a faenar, en principio, no quedó muy tocado. Todo apunta a un despiste o fallo mecánico. La Guardia Civil acudió al lugar.