Cliente no binario se sintió 'deshumanizade' después de que se le negara la entrada al probador de mujeres de un Zara en Oxford [eng]

Giorgio Firico, de 21 años, quiso entrar al probador de señoras del Zara en Oxford; la dependienta le dijo que contradecía las normas y se negó a darle un número para la ropa. Giorgio, que estudia en los EE. UU. y está en Oxford visitando a un amigo, dijo: “Estaba usando ropa de hombre pero tenía dos vestidos en el hombro, era obvio lo que quería probarme". “Al principio quedé en shock y me fui. Entonces pensé por un segundo, es mi derecho. No me identifico como hombre, tengo derecho a estar ahí. Volví y expliqué claramente, soy no binaririe".