oficinista.mx

La startup de reconocimiento facial con sede en EE.UU., que creó una base de datos de 30 millones de imágenes obtenidas sin consentimiento mediante el rastreo Web en busca de selfies, ha recibido la mayor multa de privacidad hasta el momento en Europa (30,5M€). “Clearview AI no tiene sede en los Países Bajos ni en la UE, no tiene clientes en los Países Bajos ni en la UE y no lleva a cabo ninguna actividad que de otro modo la sujetaría al RGPD”, “Esta decisión es ilegal, carece del debido proceso y no es ejecutable” dijo Jack Mulcaire.