Las claves para comprar una vivienda por primera vez

Los españoles tardan siete años más que la media europea en comprar su primera vivienda, según indica el estudio European Residential on the rise de la consultora Colliers. La situación económica y laboral y el desequilibrio entre oferta y demanda hace que adquirir una casa no sea una tarea sencilla, especialmente, para aquellos que se enfrentan por primera vez. Desde Huspy resaltan algunas claves para llevar a cabo este proceso.