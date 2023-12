Publicado hace 18 minutos por hyperego a eldiario.es

Ciudadanos, uno de los siete partidos representados en el Parlamento Vasco, tiene pendiente aún decidir si se presenta o no a las elecciones vascas de 2024. La pequeña estructura en Euskadi aún no ha planteado una postura clara a la dirección nacional de Adrián Vázquez, que tendrá la última palabra. Hay tres precedentes este mismo año. La formación no concurrió a las elecciones forales por falta de cuadros locales y tampoco a las generales, pero sí participó en las municipales y sumó apenas 767 votos. Fue la decimoséptima fuerza en liza.