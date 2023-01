Citizen Lab admite ahora un error en su informe sobre Cataluña: Toni Comín no fue espiado

Publicado hace 1 hora por eugefu a theobjective.com

El director de Citizen Lab, Ron Deibert, ha reconocido en un comunicado hecho público el 22 de diciembre que el informe Catalangate. Extensive Mercenary Spyware Operation against Catalans Using Pegasus and Candiru tiene al menos un error y que Toni Comín, el ahora eurodiputado de Junts, no forma parte de los 65 supuestos espiados con este software de la empresa israelí NSO Group que reflejan en su polémico trabajo. Según sus explicaciones, confundieron las iniciales T.C. (de Toni Comín) con las iniciales A.C. (de otro infectado con Pegasus).