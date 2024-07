Publicado hace 21 minutos por karakol a 20minutos.es

Y es que la cosa iba bien, pues ambos jóvenes se gustaron a primera vista, pero muy pronto durante la cena comenzaron a hablar de política, y en ese momento Javier confesaba votar a Vox, lo que hizo que Jordan casi pusiera los ojos en blanco. "No soy de izquierdas ni de derechas, pero veo que España se está yendo al garete, a la mierda, así que yo voto Vox. Hay cosas de Vox que no me gustan, pero hay cosas que como español pienso que pueden mejorar", decía Javier.