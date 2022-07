Cintora: "Un alto cargo del Gobierno me confesó que el 'Príncipe de las Tinieblas' le exigió el final de mi programa"

Publicado hace 1 hora por tropezon a publico.es

El principe es Mauricio Casals, capo de Atresmedia. "Ahora mismo estoy en paro... Me he planteado por momentos hasta dejar la profesión, o buscar otro registro o dejarlo por un tiempo. Incluso irme de España... Sé que contando esas cosas corro un peligro, es gente muy peligrosa. Pero en este país hay quien se ha reunido con las cloacas, ha traficado con información defectuosa y sigue con mando en plaza... Mientras otros estamos en el paro.. No acepto que se diga que todo el periodismo está desprestigiado, no vamos a pagar justos por pecadores."