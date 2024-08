Publicado hace 1 hora por tropezon a computerhoy.com

Ray Kurzweil, científico y futurista de renombre, asegura en su nuevo libro, The Singularity is Nearer, que la singularidad está a la vuelta de la esquina. Según él, en 21 años, la inteligencia humana se combinará con la artificial para formar una inteligencia un millón de veces más potente, gracias a avances en nanobots y otras tecnologías emergentes. La idea de la singularidad no es un concepto aislado. Filósofos y expertos en IA, como Marcus du Sautoy y Nick Bostrom de Oxford, también han debatido sobre la fusión.