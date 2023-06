Christophe Galtier, todavía entrenador del PSG, y su hijo, detenidos por un caso de racismo

Publicado hace 50 minutos por RTZ a elespanol.com

"Fue a un restaurante y todo el mundo se le echó encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros. Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me apoyara en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: habéis construido un equipo de escoria. (...) Le pedí que fuera más preciso y añadió: Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde..."