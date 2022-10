Publicado hace 15 minutos por MikeR a revistagq.com

El actor británico, uno de los mejores intérpretes del mundo, lleva décadas pretendiendo no ser él. A sus 47 años, nos deleita con un infrecuente ejercicio de sinceridad sobre una carrera que no eligió y sobre una vida que a veces no termina de entender. Este año ha estrenado ya dos películas, entre ellas Thor: Love & Thunder, y el 23 de diciembre podremos verlo en The Pale Blue Eye, en Netflix.