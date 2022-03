Chris Hedges: Sobre la desaparición [EN]

Publicado hace 1 hora por dmeijide a scheerpost.com

Chris Hedges es un periodista ganador del Premio Pulitzer que fue corresponsal en el extranjero durante quince años para The New York Times. Todo el archivo de On Contact, el programa nominado al Emmy que presenté durante seis años para RT América y RT Internacional, ha desaparecido de YouTube. Ha desaparecido la entrevista con Nathaniel Philbrick sobre su libro sobre George Washington. Ha desaparecido la discusión con Kai Bird sobre su biografía de J. Robert Oppenheimer. Se ha ido mi exploración con el profesor Sam Slote del Tr