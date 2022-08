La chirigota de los salvapatrias

Publicado hace 48 minutos por almadepato a diario16.com

Alguna vez, tengo que confesarlo, he echado un vistazo, siempre de soslayo, a las publicaciones y comentarios de estos grupos y, además de su ya conocida chulería y prepotencia en sus formas, me llamó la atención su agresividad, su odio a todo y a todos los que no comulgan con ellos, si no estás con ellos estás contra ellos, su feroz intolerancia, su radical patriotería, su total intransigencia y, sobre todo, su incondicional adoración por sus respectivos líderes, que no solo roza sino que en muchas ocasiones cae de cabeza en el fanatismo.