China abandona el Acuerdo de París, haciendo que los esfuerzos de EE.UU. sean dolorosos e inútiles [EN]

China ha declarado en repetidas ocasiones que no tiene intención de sumarse al impulso occidental hacia el cero emisiones netas. Los vehículos eléctricos no están libres de emisiones, porque necesitan electricidad para cargarse y la generación de electricidad genera emisiones. El Presidente Xi Jinping reiteró que su país marcaría su propio camino en la materia y no se dejaría influir por factores externos, según el Washington Post y Bloomberg. Esto contradice las promesas de Xi del Acuerdo de París de 2015 de reducir sus emisiones de CO2.