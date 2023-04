Chile tiene una de las mayores reservas de litio del mundo. También tiene un problema: nadie quiere explotarlas

Publicado hace 25 minutos por NathanielMaris a xataka.com

El problema es que la mayor parte de los beneficios del litio no están en el minado y sí en la transformación del mineral. El verdadero negocio no está en extraerlo, está en hacerlo útil para su uso en baterías de coches eléctricos, entre otros. Sin esta posibilidad, muchas empresas no le encuentran beneficio a, exclusivamente, extraer el mineral.