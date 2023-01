Publicado hace 31 minutos por filemon314 a elmundo.es

"No tengo palabras para explicar lo que he visto. Es indignante, es un escándalo, es una vergüenza . Me pregunto qué tiene qué pasar para que tomemos conciencia de que esto no puede seguir. Nuestros mayores no se merecen este trato o, mejor dicho, maltrato". Con esta reflexión terminaba anoche la investigación de Alberto Chicote y del equipo Hablando en plata sobre el "escándalo" de las residencias en España.