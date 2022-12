Publicado hace 39 minutos por candonga1 a lavanguardia.com

“Para quienes creemos en una UE más soberana, autónoma y activa en la escena internacional, a la altura de su peso económico, no puede haber un vacío. La UE debe defender sus valores e intereses y es lo que yo he hecho”, defiende el ex primer ministro belga. Con una energía envidiable, tras de Pekín, Michel se sentó a conversar con La Vanguardia y otros medios europeos sobre este y otros temas de actualidad, desde la crisis energética al enfrentamiento con Estados Unidos por las ayudas a sus empresas ("Me hubiera gustado otro comportamieno"...