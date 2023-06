La CGT sabotea la red eléctrica y ocupa la sede de los JJOO de París

Publicado hace 1 hora por Titusbondi a rfi.fr

Electricistas del sindicato CGT francés cortaron esta mañana la luz en una amplia zona del suroeste de París, sede de medios de comunicación y empresas digitales, para protestar contra la reforma de las pensiones aprobada esta primavera. Frédéric Probel, secretario general de Energie Bagneux, declaró: "Nuestra misión es distribuir gas y electricidad las 24 horas del día. Si no estamos, no hay gas ni electricidad. No queremos jubilarnos a los 64 años." En la sede de los JJOO, manifestantes coreaban: “Sin jubilación, no hay Juegos Olímpicos"